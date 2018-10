Le coup de sonde mené auprès de 2000 entrepreneurs canadiens révèle que seulement 19 % des PME canadiennes ont résolument intégré la culture numérique dans leurs opérations. Une majorité d'entreprises (57 %) auraient en fait un faible niveau de maturité numérique. « On parle d'avoir un site internet, un site transactionnel où l'on peut vendre nos produits et nos services. C'est aussi des logiciels pour la gestion interne de l'entreprise », explique l'économiste en chef chez BDC, Pierre Cléroux.

La BCD avance que les nouvelles technologies servent souvent de catalyseur pour la croissance des PME. Toujours selon le sondage, 62 % des entreprises qui investissent dans leur transformation numérique indiquent aussi avoir enregistré une croissance de leurs ventes. À l'inverse, les PME qui sont en queue de peloton au niveau de l'automatisation, de la connectivité ou encore de l'analyse de données, ont souvent du mal à augmenter leurs ventes, qu'elles voient fréquemment décliner.

Il y a vraiment une corrélation entre l'investissement en technologie numérique et la performance. Pierre Cléroux, économiste en chef, BDC

L'étude de la BDC indique en fait que les entreprises qui ont peu investi au cours des trois dernières années ont majoritairement vu une baisse de leurs revenus. On parle même de « décalage » entre les entreprises qui investissent et celles qui ne le font pas. Il est essentiel que les entreprises canadiennes adoptent les nouvelles technologies pour faire face à la concurrence , ajoute Pierre Cléroux.

Pourquoi tant de réticence?

La BDC croit que les entrepreneurs canadiens surestiment les coûts associés à l'utilisation de technologies. Des efforts de sensibilisation sont nécessaires, selon l'institution financière, afin de mieux présenter les bénéfices de gestes simples, comme la création d'un site web. Vous savez, avoir un site internet c'était coûteux il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui on peut investir dans ces logiciels à bien moindre coût , explique Pierre Cléroux. Ce sont des gestes simples qui permettent aux entreprises de passer au 21e siècle et qui parfois, assurent leur survie.

Les PME en Ontario 415 612 PME en Ontario

36 % de toutes les PME au pays

près de 4 millions de personnes travaillent pour une PME en Ontario Source : Statistique Canada (2015)