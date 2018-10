Un texte de Myriam Eddahia

La mode dite durable est une pratique qui devient de plus en populaire, que ce soit pour des raisons créatives ou financières, selon les organisateurs d'Evergreen, à l'origine de cet événement en collaboration avec The Toronto Tool Library.

« Notre empreinte écologique actuelle n'est vraiment pas durable. Pour que les villes puissent prospérer, nous devons adopter une (approche) à long terme », selon Cameron Dale, du centre communautaire d'Evergreen Brick Works.

Cameron Dale soutient que le développement durable passe par le partage et la réutilisation. Photo : Radio-Canada/Myriam Eddahia

« Quand vous avez tant de gens qui achètent tout le temps alors que nous pouvons partager et réutiliser, c'est problématique », ajoute-t-il.

L'objectif de cet échange est de sensibiliser le public et éliminer les préjugés entourant la participation à l'économie de seconde main.

« On devrait y penser à deux fois avant d'acheter quelque chose de neuf », dit Zora Hignjatovic, une participante qui fréquente régulièrement les friperies de la ville.

Selon les organisateurs, les événements comme celui de dimanche se multiplient et les friperies sont de plus en plus nombreuses à travers la ville de Toronto.

Début du graphique (passez à la fin) De 800 à 900 personnes participent aujourd’hui à un échange de vêtements et d’objets de seconde main.



L’événement organisé au centre communautaire Evergreen Brick Works, à Toronto, encourage la lutte contre la surconsommation. #icito pic.twitter.com/L5zNJpvlOn — Myriam Eddahia (@MyriamEddahia) October 14, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Lors de l'événement de dimanche, chaque participant pouvait amener jusqu'à 15 items dont il voulait se départir. Près de mille personnes y ont participé.

« Nous leur trouvons une nouvelle demeure et nous encourageons les gens à faire le pas vers une économie durable », explique M. Dale.

Zora Hignjatovic, une participante qui fréquente régulièrement les friperies, porte presque exclusivement des vêtements de seconde main. Photo : Radio-Canada

En possédant moins d'articles et en les gardant plus longtemps, le consommateur se responsabilise, selon Zora Hignjatovic.

« J'espère que ça deviendra de plus en plus populaire. Je pense que nous avons vraiment besoin de cela. Nous allons atteindre la limite de notre planète une limite un jour », dit une bénévole pour Evergreen, Beatrice Dauphinais-Bourque.

Cet échange de vêtements et d'objets est aussi l'occasion pour les sceptiques de briser les préjugés et découvrir une nouvelle façon de magasiner.

Selon Mme Dauphinais-Bourque, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit pour apprécier les avantages de l'économie circulaire.

« Je pense qu'il faut avoir une vision ouverte des choses. Oui, il se peut que ce ne soit pas à 100 % propre, mais tu le prends, tu le laves et c'est à toi. Il faut aussi avoir la motivation de ne pas (faire plus de) déchets », conclut-elle.