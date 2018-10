Le départ du Marathon de 42,2 km a été donné à 8 h sur le boulevard René-Lévesque tandis que les participants du 21 km ont pris le départ sur le coup de 9 h 15.

Avis aux automobilistes, plusieurs entraves à la circulation sont à prévoir sur des artères comme le boulevard Laurier et l'avenue Maguire, les Grande-Allée, les boulevards René-Lévesque et Champlain. Plusieurs rues du Vieux-Québec, des quartiers Saint-Roch et de Saint-Sauveur sont aussi fermées.

Le nouveau parcours du marathon de Québec Photo : Je Cours Qc

Selon les quartiers, les perturbations seront plus ou moins importantes. Le passage des coureurs se fera en une à deux heures en début de parcours, dit-on, puis s’allongera petit à petit à mesure que la course avancera.

Les désagréments devraient donc être plus courts en Basse-Ville de Québec que dans l’ouest de la ville.

Record de participation

1550 coureurs prennent cette année le départ du 42 km, un record pour l’événement, qui se tenait anciennement sur les deux rives du Saint-Laurent.

Plus de détails à venir