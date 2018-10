Grâce à sa neuvième victoire depuis le début de la saison, la troupe de Mario Pouliot a détrôné le Drakkar de Baie-Comeau au sommet du classement. Le Drakkar présente un dossier de 8-1-0 depuis le début de la campagne, tandis que la formation de Rouyn-Noranda a signé un huitième gain d'affilée en 10 rencontres.

Les Huskies ont donné le ton rapidement à la rencontre en inscrivant quatre buts avant le premier entracte.

Alex Beaucage a amorcé le festival offensif après 4:57 de jeu en première période et s'est fait complice de Tyler Hinam en avantage numérique au troisième engagement. Hinam a quant à lui fait bouger les cordages du filet adverse deux fois consécutive au troisième tiers.

Vincent Marleau a récolté un but en supériorité numérique et quatre mentions d'aide. Félix Bibeau et William Dufour ont complété la marque. Après avoir signé un important gain de 7-1 la veille face au Drakkar, les hommes de Steve Hartley n'ont pas été en mesure de percer le mystère de Harvey. Ils ont raté deux occasions de répliquer en avantage numérique, mais ils ont pourtant mieux fait que leurs adversaires au chapitre des tirs au but.

Après avoir concédé trois buts en cinq tirs, Olivier Rodrigue a été remplacé par Daniel Moody devant la cage des Voltigeurs. Moody a pour sa part cédé à six reprises en 20 tirs.

La veille, les Huskies avaient remporté leur match face 6 à 5 face aux Wildcats de Moncton grâce au but inscrit par Félix Bibeau en avantage numérique après 27 secondes en prolongation.

Wildcats 5 Foreurs 2

Jonathan Aspirot et Jakob Pelletier ont récolté chacun un but et une aide, Charles-Antoine Lavallée a stoppé 37 lancers et les Wildcats de Moncton ont eu le meilleur 5-2 face aux Foreurs de Val-d'Or.

Gabriel Sylvestre, Elliot Desnoyers et Jacob Hudson ont également touché la cible pour les Wildcats (6-3-1), tandis que Mika Cyr et Alexander Khovanov ont amassé chacun deux aides.

Nicolas Ouellet et Daniil Berestnev ont obtenu un but et une aide chacun pour les Foreurs (2-6-1), alors que Jonathan Lemieux a accordé quatre buts sur 37 tirs.

Ouellet a créé l'égalité 2-2 avec 8:13 à faire en troisième période, mais Pelletier redonné les devants aux Wildcats 22 secondes plus tard.

Desnoyers a creusé l'écart 31 secondes plus tard, puis Aspirot a complété la marque dans un filet désert en fin de rencontre.