Créditée de 12 à 13 % des voix dans les derniers sondages, la formation créée en 2013 pour dénoncer l'euro avant de réorienter son discours sur la lutte contre l'islam et l'immigration entrera pour la première fois au parlement régional.

Parallèlement à cette percée, la CSU, avec au plus 35 % des intentions de vote, devrait perdre sa majorité absolue au Landtag, ce qui ne lui est arrivé qu'une fois depuis 1954 – il lui a manqué deux sièges pour l'atteindre en 2008.

Les Verts (Grünen) pourraient obtenir jusqu'à 18 % des suffrages. Enhardis par leur succès en 2016 dans le Bade-Wurtemberg, un Land de tradition conservatrice où ils gouvernent désormais à la tête d'une coalition, ils pourraient se retrouver en position de force pour former une alliance contre nature avec la CSU, qui devrait toutefois s'appuyer en priorité sur Freie Wähler (FW), un parti local conservateur donné à environ 11 %.

Les sociaux-démocrates du SPD sont quant à eux crédités d'à peine plus de 10 % des voix.

Le chef de file de l'Union chrétienne-sociale en Bavière, Horst Seehofer Photo : Reuters/Michael Dalder

« Faire souffrir les grands partis »

Recueillant généralement autour de 50 % des voix, la CSU n'est jamais descendue au-dessous de 43 % en 64 ans. Elle a obtenu 47,7 % des voix lors du dernier scrutin régional en 2013.

Cette mainmise sur la Bavière, l'un des Länder les plus riches et les plus peuplés d'Allemagne, a permis au parti conservateur de s'octroyer pendant des décennies des postes ministériels influents. En vertu d'un accord conclu après guerre, la CSU représente la CDU (Union chrétienne-démocrate) en Bavière. Son chef de file actuel, Horst Seehofer, est ministre de l'Intérieur dans le gouvernement d'Angela Merkel.

« Ce vote sera ressenti à Berlin aussi bien qu'à Munich », prédit Wolfgang Dörner, un homme d'affaires de 57 ans, candidat AfD au parlement régional. « Nous allons faire souffrir les grands partis. C'est ce qui nous motive. »

L'AfD a effectué une entrée fracassante au parlement fédéral en décrochant 94 sièges lors des élections législatives de septembre 2017. Le parti est représenté dans tous les parlements régionaux à l'exception de la Bavière et du Land de Hesse, où il devrait également siéger à l'issue d'élections régionales prévues le 28 octobre.

La formation exploite les peurs nées de l'arrivée en Allemagne de près d'un million de réfugiés en 2015. La Bavière a été la principale porte d'entrée de ces milliers de demandeurs d'asile accueillis sur décision d'Angela Merkel.

Horst Seehofer a toujours critiqué cette initiative et depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, il a encore durci sa position sur la politique migratoire dans l'espoir d'éloigner la menace AfD. En vain.

Mais le revers annoncé de sa formation en Bavière pourrait l'inciter à renouveler ses critiques contre Merkel, dont la coalition CDU-CSU-SPD, qui gouverne depuis mars dernier, a déjà failli éclater à deux reprises en raison de divergences sur l'immigration et la proximité présumée de l'ex-chef des services de renseignement Hans-Georg Maassen avec l'extrême droite.

« Je m'attends à ce que Seehofer s'en prenne de nouveau à Merkel », prédit Carsten Nickel, du cabinet de conseil Teneo Intelligence. « La CSU est en déclin et ce processus (...) ne va pas se dérouler sans bruit. »

La chancelière a exhorté la semaine dernière les partis conservateurs à mettre fin à leurs querelles internes.

Le premier ministre de la Bavière, Markus Soeder, a livré un discours lors d’un rassemblement partisan de la l’Union chrétienne-sociale, à Munich, le 12 octobre 2018. Photo : Reuters/Michael Dalder

L'opinion de la majorité des Allemands?

Martin Sichert, qui dirige l'antenne bavaroise de l'AfD, est persuadé que son parti fera mieux que ne le prédisent les sondages « parce qu'on nous diabolise », dit-il.

« Nous sommes les méchants et dans les enquêtes par téléphone, les gens n'osent pas dire qu'ils votent pour nous », explique cet homme d'affaires de 38 ans, qui siège au Bundestag.

« Nous ne sommes pas un parti d'extrême droite, nous représentons l'opinion d'une majorité d'Allemands sur les contrôles aux frontières et sur le fait que l'islam n'a pas sa place en Allemagne. »

Un tel langage résonne au sein d'une partie de la population bavaroise. « Nous disons simplement la vérité », déclare Gregor, un ancien électeur de la CSU âgé de 71 ans, qui préfère taire son nom de famille. « Je ne veux pas que mon pays parte à vau-l'eau, je ne veux pas qu'il devienne islamique. »

Depuis les violentes manifestations d'extrême droite qui ont eu lieu durant l'été à Chemnitz, en Allemagne de l'Est, l'AfD est accusée d'abriter des extrémistes, ce que dément Jörg Meuthen, porte-parole fédéral du parti. Les « sottises » de quelques « idiots » – comme ceux qui ont fait le salut hitlérien – ont stigmatisé les autres, assure-t-il.

Angela Merkel « exclut catégoriquement » de travailler avec l'AfD, une position partagée par l'état-major conservateur.

« Il n'y aura pas de coalition entre la CDU-CSU et l'AfD. Non, non et non! », a affirmé le week-end dernier Horst Seehofer dans une entrevue au Welt am Sonntag.

Mais plusieurs responsables de la CDU dans les Länder de Saxe ou Brandebourg, où les élections régionales sont programmées l'an prochain, se disent déjà prêts à former des alliances avec l'AfD.