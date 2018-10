Génèse, un film romantique en trois actes, explore le thème des premières amours adolescentes et met en vedette plusieurs jeunes comédiens, dont le lauréat Théodore Pellerin (Les chiens de garde) et Noée Abita (Ava). Paul Ahmarani, Mylène Mackay et Pier-Luc Funk font également partie de la distribution.

La Louve d’Or remise au meilleur film est accompagnée d’une bourse de 15 000 $ en argent.

Pour Théodore Pellerin, c’est une année faste qui se poursuit. Son rôle dans Genèse lui a déjà valu le prix du meilleur comédien au Festival international du film francophone de Namur, en Belgique, plus tôt en octobre.

Par ailleurs, il avait remporté le prix Iris de la révélation de l’année au Gala Québec Cinéma, en juin, pour son rôle dans le film Chien de garde de Sophie Dupuis.

Le prix d’interprétation du FNC est partagé avec l’actrice islandaise Halldóra Geirharðsdóttir, récompensée pour son rôle dans Woman At War de Benedikt Erlingsson.

C’est Mad Dog Labine, un docufiction réalisé par Jonathan Beaulieu-Cyr et Renaud Lessard, qui a remporté les honneurs du meilleur long métrage de la compétition Focus Québec/Canada.