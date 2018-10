En première période, les joueurs de Serge Beausoleil ont cumulé trois fois plus de lancers au but que leurs adversaires dominant ainsi la glace avec 16 lancers au but.

Le seul but de la période a été compté par Carson Mackinnon de l’Océanic assisté de Frédéryck Janvier et Jordan Lepage.

En deuxième période, mitraillant le gardien de but des Screaming Eagles, Kevin Mandolese, les joueurs de l’Océanic ont réussi pour une deuxième fois à mettre la rondelle dans le filet adverse à environ 11 min 46 sec.

Ce deuxième but réalisé par Jordan Lepage de Rimouski a été vite rattrapé par une percée de la part des Screaming Eagles. Quelques minutes plus tard, le joueur néo-écossais Mitchell Balmas comptait grâce à l’aide de son coéquipier Lean Gawanke.

C’est en troisième période que les joueurs de Marc-André Dumont ont repris du poil de la bête en marquant deux buts prenant ainsi les devants sur les joueurs de Serge Beausoleil.

L'Océanic de Rimouski Photo : Iften Redjah

Le but gagnant a été marqué par Mathias Laferrière des Screaming Eagles aidé de Brooklyn Kalmikov et d’Olivier Bourret.

Le gardien de but de l’équipe néo-écossaise, Kevin Mandolese s’est vu décerner la première étoile du match.

Les deux autres étoiles du match ont été remises aux joueurs de l’Océanic, Jordan Lepage et Carson Mackinnon.

Dimanche, l’Océanic de Rimouski croisera le fer à domicile avec le Drakkar de Baie-Comeau.