« J'aime expliquer que nous ne fonctionnons pas sur une base de cours, mais sur des relations », raconte Sara Beckel. Cette Reginoise, doula de profession, se fait un point d’honneur de mieux connaître les parents, pour mieux les accompagner.

C’est après avoir souffert de dépression, lors la naissance de son deuxième enfant, que Sara Beckel a eu l’idée de regrouper de nombreux services en un même point. L’équipe du centre Family First est notamment composée de deux doulas, d’une naturopathe et d’une conseillère.

« On veut qu’un papa ou une maman ne se sente jamais seul. », explique la conseillère en dépression post-partum, Lindsay Gareau. Étant mère de deux enfants en bas âge, la jeune femme est bien consciente des difficultés qui viennent avec l’accueil d’un bébé dans une famille. « C’est tellement d’affaires », dit-elle en énumérant les rendez-vous médicaux et les inquiétudes des parents.

Des parents déjà conquis

Le centre offrira de l’accompagnement personnalisé, mais aussi des ateliers de groupe. L’initiative est très appréciée des parents présents à l’inauguration.

Ça prend beaucoup de temps [de trouver tous les services]. Et quand on a un bébé, parfois, on n'a pas le temps. Elizabeth Therrien, mère et future cliente du centre

Elizabeth et Yvond Therrien expliquent avoir eu beaucoup de difficultés avec l’allaitement de la petite Emmelina, âgée de six mois et demi. Le couple a déjà prévu de participer avec leur enfant aux cours de yoga proposés par le centre, pour l’aider à mieux dormir.

Le centre Family First propose aussi d’accompagner les parents pendant la grossesse et lors de l’accouchement.