Pour ce faire, la galerie a choisi d'exposer 50 oeuvres, soit une par année de carrière.

C'est un survol du travail que j'ai à la fois comme graphiste et comme peintre , indique l'artiste acadien, qui a sélectionné lui-même ses oeuvres.

Une oeuvre graphique de l'artiste acadien Herménégilde Chiasson réalisé en 1977. Photo : Radio-Canada

L'exercice a été ardu, souligne Herménégilde Chiasson, car plusieurs de ses oeuvres ne portaient pas de dates.

L'artiste acadien Herménégilde Chiasson. Photo : Radio-Canada

L'exposition a été laborieuse à monter. Herménégilde Chiasson, artiste

Pour la galerie d'art Beaverbrook, c'est un privilège d'accueillir une collection comme celle du peintre acadien. C'est une histoire. On ne raconte pas seulement l'histoire de l'artiste, mais aussi celle de la modernité acadienne et de nous comme province , explique John Roux, directeur des collections et expositions.

La galerie d'art Beaverbrook consacre une exposition à Herménégilde Chiasson jusqu'en janvier 2019. Photo : Radio-Canada

L'exposition sera en place jusqu'au début du mois de janvier 2019.