Nausées, vomissements ou encore psychoses : voilà quelques-uns des effets que peut provoquer la consommation excessive de marijuana.

De plus en plus de personnes se présentent déjà à l'urgence avec des symptômes de psychose, de paranoïa ou encore d'anxiété , explique le Dr Mark Bonta, spécialiste en médecine interne à l'hôpital général de Toronto. Il est de ceux qui croient que la légalisation du cannabis aura pour effet pervers d'engorger les services d'urgence. Des expérimentations ratées avec des produits comestibles pourraient notamment conduire des personnes vers l'hôpital.

Le Dr Mark Bonta et plusieurs de ses collègues prévoient que les urgences seront débordées dans les premiers mois suivant la légalisation du cannabis. Photo : Radio-Canada

La Dre Monique Moreau, qui pratique la médecine familiale depuis plus de 30 ans, prévoit aussi une augmentation du nombre de cas reliés au cannabis, mais rien de catastrophique. Au début, quand on essaie quelque chose de nouveau on fait attention. On hésite un peu. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont en faire en excès? Probablement. Est-ce que ça va être une épidémie? Je ne crois pas.

Revoir la formation

Devant l'augmentation de ces cas spécifiques, la faculté de médecine de l'Université de Toronto a décidé de modifier son programme d'enseignement. Les futurs médecins en apprendront par exemple davantage sur les interactions du cannabis avec d'autres médicaments.

Nous allons recevoir des patients qui auront consommé de la marijuana, des cannabinoïdes, du THC. Il faut donc armer nos futurs médecins avec des connaissances supplémentaires en pharmacologie. Dr Mark Bonta, Hôpital général de Toronto

Les étudiants à la faculté de médecine apprendront aussi à identifier les symptômes de dépendance et à conseiller les gens sur leur consommation, notamment lorsque celle-ci interfère avec leur productivité.

Je crois que le médecin de demain va être beaucoup plus préparé à parler de cannabis avec les patients. Dre Monique Moreau, médecin de famille

Selon la Dre Moreau, les nouvelles générations de médecins auront de meilleurs outils, comme des études récentes, pour faire des recommandations aux patients quant à leur consommation de cannabis.

Et les infirmières?

Il n'y a pas que les médecins qui se préparent à la légalisation du cannabis. L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario a créé des séminaires en ligne pour ses membres sur l'utilisation à des fins récréatives de la marijuana. Les formations abordent entre autres les comportements sécuritaires et ceux à éviter. Nous ne voulons pas être alarmistes et condamner la consommation ou encore l'encourager , explique la présidente de l'Association, Doris Grinspun.

La présidente de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, Doris Grinspun, indique que les membres de son association se préparent aussi à la légalisation du cannabis. Photo : Radio-Canada