Mme Keesmaat a expliqué ses principales priorités en matière de transport en commun, de circulation, d’abordabilité du logement, de sécurité routière et de parité des genres à l’hôtel de ville.

Les sondages affirment que Mme Keesmaat reçoit l'appui d’environ un tiers des répondants.

Mme Keesmaat planifie entre autres de réduire la vitesse maximale autorisée dans les rues résidentielles à 30 kilomètres à l'heure afin de réduire le nombre de morts sur les routes.

« Nous savons que pour faire avancer les choses, nous avons besoin d'une vision claire, d'une stratégie pratique et de connaissances sur la manière d'exécuter ce plan », a déclaré Mme Keesmaat lors d'une conférence de presse dans le quartier Kensington Market, samedi.

Le conseiller municipal Joe Cressy a d'ailleurs affirmé qu'il soutenait Mme Keesmaat comme maire. À son tour, elle a elle aussi exprimé son soutien à M. Cressy en tant que candidat au poste de conseiller du quartier 10, Spadina-Fort York.

Le conseiller municipal sortant Joe Cressy en compagnie de Jennifer Keesmaat Photo : Radio-Canada/CBC News

L'ancienne urbaniste en chef de la Ville a déclaré que sa première priorité serait d'affecter une équipe à temps plein au « traitement accéléré » des travaux dans le but de construire une nouvelle ligne de métro au centre-ville.

La Ville commencerait immédiatement à acquérir des propriétés qui seraient utilisées pour construire des stations de métro.

« On a assez perdu de temps. On est en retard. Le maire doit être responsable de ce qui se passe dans cette ville », a-t-elle déclaré.

Keerthana Kamalavasan, porte-parole de la campagne du maire sortant John Tory, a déclaré que celui-ci avait la même intention que Mme Keesmaat au sujet de la nouvelle ligne de métro. Elle a ajouté que M. Tory continuerait à mettre en œuvre ses priorités des quatre dernières années. Cela signifie qu'il continuera à travailler sur les transports en commun et le logement abordable, à maintenir des taux de taxation bas et à veiller à la sécurité publique.

Voici les autres priorités de Mme Keesmaat : - Démolir l’autoroute Gardiner à l’est de la rue Jarvis. Cela signifie que la ville achèvera les travaux de planification et de conception pour la construction d'un « boulevard urbain » et négociera des contrats pour le démarrage des travaux.

- Commencer à construire 100 000 logements locatifs. Cela signifie que la Ville va travailler à construire sur un premier lot de terrains lui appartenant. Pour ce faire, la Ville va lancer un appel d’offres aux promoteurs immobiliers.

- Organiser un programme de location avec option d'achat. Cela signifie que la Ville demandera à la province de modifier la législation sur les impôts fonciers afin de permettre une surtaxe sur les maisons de luxe de plus de 4 millions de dollars.

- Introduire « l'équité de genre » à la mairie. Cela signifie que la ville modifiera les règles régissant les nominations de citoyens dans les agences, conseils et commissions de la ville afin d'assurer la parité des sexes d'ici deux ans.

« Sous la direction de M. Tory, la première réunion du conseil municipal était symbolique. On y serrait des mains et et on y prenait des photos. Ma première réunion du conseil municipal aura un ordre du jour avec les éléments que j'ai décrits et nous commencerons à travailler immédiatement. »