L'objectif est d'aller rencontrer des entreprises françaises afin d'en apprendre davantage sur les nouvelles technologies.

Organisé par Serdex International en collaboration avec Alliance Bois Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce voyage permettra aux entreprises de créer des partenariats d’affaires, mais surtout développer de nouvelles expertises.

C’est une mission de transfert technologique. L’objectif est d’aller voir des usines de transformation du bois, notamment dans le bois béton et dans la laine de bois. On va aussi visiter des sites qui utilisent le bois dans les constructions , explique Nadine Brassard, directrice générale chez Serdex International.

Puisque le bois est très utilisé en Europe dans le milieu de la construction, leurs façons de faire pourraient inspirer les entreprises régionales.

L'industrie du bois au Québec je pense qu’il faut aller plus loin que ce qu’on fait présentement. On ne transforme pas assez. Mon entreprise Mitshuap, on est rendu à la deuxième et à la troisième transformation. Il faut innover au niveau de la construction , ajoute René Buckell, directeur général d'Entreprise Mitshuap.

Cette mission découle d’un projet exploratoire réalisé en 2013 par Alliance Bois. L’organisme souhaite développer le plein potentiel des entreprises de la région.

La mission économique se déroule jusqu’au 20 octobre. Les participants vont parcourir plus de 1000 km durant leur voyage.

D'après le reportage de Jessica Blackburn