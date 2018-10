Des manifestants ont lancé un cri solennel devant l'hôpital à Digby en Nouvelle-Écosse. Le centre d'urgence ferme quelques jours par mois, lorsqu'aucun médecin n'est disponible.

Un hôpital avec une urgence qui est fermé voyons donc! , s’exclame Marie-Laure Hansson, résidente du comté de Digby.

Plusieurs régions rurales de la Nouvelle-Écosse manifestent contre le manque de médecins. Photo : Radio-Canada

On ne peut pas avoir des urgences c’est comme si on n’avait pas le droit d'être malade , s’indigne pour sa part Anna-Marie Mackenzie Kelly de la Coalition des soins de santé de la région de Digby.

Les deux médecins embauchées l'an dernier ont annoncé récemment qu'elles quittaient la région à la fin du mois de novembre, citant l'isolement pour cause et une trop grosse charge de travail.

Anna-Marie Mackenzie Kelly de la Coalition des soins de santé de la région de Digby. Photo : Radio-Canada

C'est beaucoup de travail! Elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas continuer sans aide d'autres médecins. Anna-Marie Mackenzie Kelly, Coalition des soins de santé de la région de Digby

Elle explique qu’avec le nombre d’habitants dans la région, sept médecins seraient nécessaires.

Marie-Laure Hanssen, qui vit sur l'île de Brier, une des régions les plus isolées de la province, se sent laissée pour compte : Ici, ça me dépasse le manque d'accessibilité aux soins auxquels on a droit d'après la loi sur la santé du Canada. Ça devrait être facile, mais non il faut aller à Halifax.

Marie-Laure Hansson, résidente du comté de Digby. Photo : Radio-Canada

La coalition a collecté de nombreux récits, toute des mauvaises expériences en lien avec le système de santé de la région. Le recueil a été remis à la régie de la santé et à la province.

Anna-Marie Mackenzie Kelly dit que la province à plusieurs fois tentées de se faire rassurantes, mais que rien n'a vraiment changées dans les faits.

Avec les informations de Stéphanie Blanchet