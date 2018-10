Un montant de trois millions de dollars est nécessaire pour remettre à neuf le chalet et la billetterie.

On a déposé un projet pour un chalet flambant neuf. Donc, refaire complètement le chalet, qui serait positionné pas au même endroit que présentement. Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini

Une demande de financement a été acheminée aux deux paliers de gouvernement. Les conseillers municipaux ont accepté d'octroyer 100 000 $ cette année pour supporter les opérations du centre plein air.

Il faut que les gens s'approprient le centre. Donc de les accueillir avec une infrastructure de qualité qui répond aux besoins, avec peut-être un bar qui pourrait être inclus et des après-ski. Dave Lamontagne, gestionnaire du Do-Mi-Ski.

La direction veut aussi poursuivre le développement de ses activités, été comme hiver.

Une aide financière permettrait aussi de revitaliser les lieux, en améliorant par exemple la signalisation des sentiers de vélos de montagne et de randonnée.

Le maire admet que ce type d'infrastructure est important pour la vitalité de sa municipalité.