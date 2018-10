« Depuis 2012, c’est une idée de courir toute la gang et de faire des marathons ensemble », raconte Sylvain Rancourt, le cadet. Il précise qu’un huitième frère fera le demi-marathon.

Sylvain, Benoît, Bernard, Sylvio, Rolland, René, Jasmin et Alain participent à plusieurs courses chaque année.

« On a commencé à courir pour se garder en forme l’été et on a trouvé ça à notre goût. On a eu la passion », ajoute Bernard.

« C’est une tradition au Québec, on a quelques autres marathons comme Ottawa aussi qu’on fait en famille », dit Sylvain.

Les huit frères lors d'une course à Ottawa Photo : Sylvain Rancourt

Après Québec, six d’entre eux se sont qualifiés pour le marathon de Boston l’an prochain.

C’est super! Ça fait de super belles rencontres familiales. On ne pensait pas à ça, même il y a dix ans. Bernard Rancourt

Le frère aîné, Benoît, aime courir la fin du marathon avec l’un de ses frères.

« Il veut terminer un marathon en même temps que chaque frère. Là je pense qu’il lui en reste un », souligne Bernard Rancourt.