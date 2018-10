Un texte de Nelly Albérola

Bruce Starlight fait partie des ces 37 personnes restantes, dont la plus jeune a déjà plus de 60 ans. Aîné de la Première Nation Tsuut’ina, située au Sud de la province, il sait que le défi d’enseigner le déné en seulement dix séances sera dur à relever.

« Nous allons bientôt disparaître, dit-il. Nous devons absolument passer ce savoir aux jeunes, autant que possible et le plus rapidement possible. »

Il en va de la survie de notre identité. Bruce Starlight, aîné de la Première Nation Tsuut’ina.

Entièrement subventionné par le gouvernement fédéral, le projet-pilote unique dans la province, a permis la création de ces cours hebdomadaires gratuits pour 25 étudiants.

25 places comblées en quelques jours à peine, alors même que la campagne de communication autour de ce nouveau programme n’avait pas commencé. Une liste d'attente a même été crée et 40 noms y figurent.

Les cours, hebdomadaires, sont gratuits pour les 25 étudiants et durent jusqu'en décembre. Photo : Radio-Canada

« On ne s’attendait vraiment pas à un tel engouement, dit Tina Kinnee-Brown, la coordonnatrice autochtone du centre Lodgepole de l’ACAD. Nous sommes ravis de voir que la demande est là. »

La relève

Des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des Autochtones et des non-Autochtones sont incrits au cours. Jo-Mary Crowchild-Fletcher, une jeune femme Tsuut’ina qui a grandi en Colombie-britannique, loin de sa nation, fait partie des 25 étudiants.

Ayant déménagé récemment à Calgary, ces cours sont l’occasion parfaite de renouer avec ses racines. « Cela a un sens presque spirituel et holistique », mentionne-t-elle.

On me rend une partie de moi. Jo-Mary Crowchild-Fletcher, étudiante autochtone.

Le projet prévoit également la création de cours sur Internet ainsi qu’un dictionnaire déné/anglais disponible au grand public et dont des copies seront remises au musée de la Première Nation Tsuut’ina.

« Nous comptons également remettre un rapport au gouvernement à la fin de l’année pour montrer tout le travail et pouvoir le prolonger », espère Tina Kinnee-Brown.

Les classes ont lieu tous les mercredis soirs jusqu'en décembre au centre des ressources autochtones de l’ACAD, le collège albertain des arts et du design de Calgary.

Selon un recensement de Statistique Canada de 2016, 13 000 personnes parlent le déné au Canada, dont la grande majorité (presque 70%) en Saskatchewan.