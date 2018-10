Les détecteurs de fumée sont abordables, et leur efficacité n'est plus à démontrer. Malgré tout, c'est encore et toujours le cheval de bataille des pompiers.

Avec un détecteur de fumée, vous avez presque zéro chance que vous allez perdre votre vie dans une maison et ça c'est très important , explique Charles LeBlanc, chef de division, service d’incendie de la Ville de Moncton.

Charles LeBlanc, chef de division, service d’incendie de la Ville de Moncton. Photo : Radio-Canada

Les radiateurs montrés du doigt

En saison hivernale, les petits radiateurs portatifs sont une des principales causes d'incendie, avec l'arrivée du temps froid.

Ce qui est important à savoir avec les petites chaufferettes c’est qu’elles sont manufacturées pour être utilisées à l’occasion, pas pour être utilisées tout l'hiver , précise M. LeBlanc.

Rallonges, thermostat et ampoules sont aussi des objets à utiliser avec précaution, dans un lieu sécuritaire. Aussi, un nouvel appareil sert de plus en plus de bougie d'allumage : les chargeurs de téléphones cellulaires bon marché.

Pour recharger le cellulaire, il faut toujours acheter les cordes recommandées par le manufacturier , rappelle le chef de division du service d’incendie de la Ville de Moncton.

Des prises de téléphone qui s'enflamment

De plus, certaines précautions sont de mises quand vient le temps de brancher nos appareils les plus indispensables : Jamais le mettre sous ton oreiller dans le lit, toujours regarder pendant le chargement que le cellulaire ne devient pas trop chaud.

Charles LeBlanc rappelle aussi la nécessité d'un extincteur dans la cuisine parce que la cuisson dans l'huile constitue la première cause d'incendie.

Les pompiers de Moncton prennent part à la semaine de prévention des incendies. Photo : Radio-Canada

La plupart des 300 [incendies par année], à part une douzaine, c'est tous des incendies qu'on aurait pu prévenir. Charles LeBlanc, chef de division, service d’incendie de la Ville de Moncton

Sensibiliser le public demeure le moyen le plus efficace pour abaisser le seuil des 300 incendies par année du Grand Moncton, selon les pompiers.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes