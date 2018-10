Le maire Régis Labeaume, qui a participé à la fondation du Pignon Bleu il y a 27 ans, rappelle l’importance de soutenir les enfants défavorisés dans la capitale.

« Notre ville est prospère, mais la misère, elle reste quelque part. On ne peut pas accepter que ça continue d’exister », a-t-il déclaré.

Le Pignon Bleu permet de distribuer quotidiennement 5500 collations dans 15 écoles différentes de la région de Québec.

L’organisme offre également de l’aide aux devoirs dans ses locaux.

« On ne fait plus juste remplir le ventre. On nourrit l’esprit », a ajouté M. Labeaume.

L’organisme espère étendre ses activités dans d’autres écoles de la région cette année.

« Les besoins sont très présents. On vise deux nouvelles écoles primaires », a déclaré la directrice générale de l’organisme, Roseline Roussel.