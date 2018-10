L'élaboration du premier PDZA qui comporte 15 actions a commencé en 2015.

Il vient d'être approuvé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

La MRC compte créer un comité de mise en œuvre pour assurer le suivi des actions proposées dans le plan d'action.

L'aménagiste est responsable du PDZA, Jacinthe Pothier affirme que la MRC souhaite revaloriser et redynamiser le secteur agricole qui est en perte de vitalité dans la région.

On veut valoriser le marché public et l'achat local, on veut mieux connaître le territoire agricole, les terres en friche et le potentiel qu'on a. On veut s'assurer que les services offerts aux agriculteurs et ceux qui veulent démarrer en agriculture correspondent à leur besoin, et qu'il y ait les fonds nécessaires pour leur venir en aide quand ils veulent lancer de nouveaux projets , dit-elle.

Dans 5 ans, on va réviser notre plan de développement et remettre à jour notre portrait et voir si on peut bonifier des actions, et établir de nouvelles actions par la suite. Jacinthe Pothier

La zone agricole de la MRCVO couvre une superficie d'un peu plus de 38 000 hectares. Selon le MAPAQ, 27 entreprises agricoles étaient actives dans la MRCVO en 2017.