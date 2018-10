Un texte de Mathieu Grégoire

L’organisme a mandaté un consultant spécialisé en gestion du transport ferroviaire d’élaborer un plan conceptuel de transport collectif pour desservir les localités situées entre la Ville Reine et la petite communauté de Cochrane dans le Nord-Est de la province.

Aux dires du fondateur de l’organisme En voiture le Nord de l’Ontario, la clé du succès est un réseau de transport intégré de trains et d’autocars. Éric Boutilier s’inspire du modèle de GO Transit dans la grande région de Toronto.

Les gens qui ne vivent pas nécessairement près de la voie ferrée ou près d’une gare de train, ils veulent quand même pouvoir profiter du service de train pour pouvoir aller à leur destination en confort et de façon sécuritaire. Éric Boutilier, fondateur d'En voiture le Nord de l'Ontario

Pour y arriver, le groupe militant compte développer une entente avec la Commission de transport Ontario Northland pour que ses autocars offrent des correspondances vers les gares au moment où les voyageurs en ont vraiment besoin. Les réseaux d’autobus municipaux seront aussi sollicités.

À ce sujet, Éric Boutillier soutient que son équipe a déjà échangé à plusieurs reprises avec des membres de la direction de la société d’État Ontario Northland et des stratèges du ministère des Transports.

L’équipe d’En voiture le Nord de l’Ontario cherche aussi des solutions pour éviter des problèmes de congestion sur la voie ferrée entre Toronto et Washego, au nord d’Orillia.

Ce tronçon de voie du CN est très achalandé par les trains de marchandises. Le plan présentera des propositions pour alléger cette congestion , promet Éric Boutilier.

Le gouvernement de Doug Ford est en poste depuis maintenant plus de trois mois, mais n’a toujours pas donné d'indications sur ce qu'il compte faire pour ramener le train de passagers dans le Nord-Est tel que promis.

Le ministre des Finances et député de North Bay, Vic Fedeli, a été informé du plan conceptuel que prépare le groupe En voiture pour le Nord de l’Ontario. Nous n’avons cependant pas été en mesure d’obtenir ses premières impressions sur le projet au moment de la publication de cet article.

Le député néo-démocrate Michael Mantha rappelle que son parti s’était aussi engagé lors de la campagne électorale à relancer ce train de passagers s’il était porté au pouvoir.