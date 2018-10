Environ 130 000 personnes se sont présentées sur le site cette année, soit environ 5 000 de moins que l'an passé.

La directrice générale du Parc de la Gorge de Coaticook, Caroline Sage, parle d'une « baisse contrôlée » et souligne que l'attraction attire encore les foules en grand nombre.

« Les clients trouvaient qu'il y avait beaucoup de gens sur le parcours en même temps. Donc on a diminué de 50 personnes chaque demi-heure. On se disait que ces gens-là allaient réserver une demi-heure plus tard au pire, mais ça ne s'est pas produit. On peut dire qu'on on provoqué nous-mêmes cette baisse d'achalandage », explique Mme Sage.

L'an dernier, le parcours nocturne illuminé avait connu une baisse d'achalandage de 5% par rapport à 2016.

Améliorations

Comme c'est le cas pour chaque fin de saison, Caroline Sage a rencontré les représentants de Moment Factory pour discuter des ajouts ou des améliorations à faire pour l'an prochain. Elle se fait toutefois discrète sur les discussions.

« On sait que le jardin des souhaits, la première zone, il y a un bouchon qui se produit-là. Les gens lisent, il y a une borne à souhaits. On voudrait donc améliorer la fluidité de cette section-là. [...] Pour le reste, ça reste une surprise. J'ai lancé les idées où je veux aller et je vais voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça », précise-t-elle.

La dernière présentation de Foresta Lumina a lieu ce samedi.