Un texte de Mathieu Gohier

Ainsi, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques sera désormais responsable de la vie politique de QS tandis que son collègue de Gouin mènera les travaux du parti en chambre.

En entrevue à l'émission Les coulisses du pouvoir, Manon Massé explique que ce choix s'est imposé afin de respecter les règles de l'Assemblée nationale

« Il n'y a pas de chef dans notre parti [...] on est sur le même pied d'égalité moi et Gabriel [...], par contre il y a des rôles qui doivent se différencier rendu à l'Assemblée nationale. Comme chef parlementaire, je vais être plus responsable de la politique et Gabriel va plus s'occuper de se qui se passe en chambre, les projets de loi, la vie parlementaire, etc. », indique Manon Massé.

N'empêche, le rôle de chef parlementaire confère à Manon Massé plus de visibilité qu'à Gabriel Nadeau-Dubois, à l'instar de la récente campagne électorale. Mme Massé assume le fait qu'elle devient de facto le visage de QS.

« Je pense que c'est la prime au débat des chefs si je peux dire. C'est que la personne qui va au débat, c'est celle qui est plus de l'avant. Je pense aussi que de plus en plus les gens apprennent à me connaître [...] et les gens se rendent compte que la différence qu'incarne Québec solidaire dans ses politiques, par exemple dans la lutte aux changements climatiques, ça s'incarne dans un personnage qui est moi », admet-elle en entrevue.

Manon Massé ne prévoit pas prendre toute la place pour autant, elle qui souligne que la distribution des dossiers parmi la députation de QS sera bientôt annoncée.

Le défi d'un plus gros caucus

Il n'y a pas que la répartition des rôles entre co-porte-parole qui évolue à QS. La gestion d'un caucus passé de trois à dix députés vient également changer la dynamique au sein du parti où plus de courants politiques sont maintenant représentés, avec par exemple l'élection de Sol Zanetti, ancien chef du parti souverainiste Option nationale.

Alors, comment maintenir la cohésion au sein des députés? Manon Massé n'est pas inquiète.

« On va être dans la collégialité au niveau de notre caucus [...]. Bien sûr il y aura des échanges, des chocs d'idées et tant mieux; on pense pas tous pareil. Je pense qu'au contraire, dans l'échange, dans le dialogue et l'ouverture d'esprit, on fait cheminer et ça sera pareil pour notre caucus », indique-t-elle.

Les députés de QS seront assermentés mercredi au Salon rouge de l'Assemblée nationale.