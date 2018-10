Le nouvel opéra présenté en première mondiale par la Canadian Opera Company (COC) raconte le deuil de l'empereur romain Hadrian suivant la mort par noyade de son amoureux, le jeune Antinous.

Son chagrin est interrompu par les affaires d’État et la menace d'une guerre. Hadrian s'échappe alors dans un voyage astral pour retrouver Antinous et en apprendre davantage sur les circonstances de sa mort.

L'homosexualité n'est pas accessoire, mais bien le thème central de cet opéra de trois heures, dont les paroles sont signées Daniel MacIvor. Les hommes gais sont fans d'opéra depuis des centaines d'années, mais tristement, il y a peu de grands personnages gais sur scène , indique Rufus Wainwright.

Maintenant que son oeuvre Hadrian est sur le point d'être présentée devant public, Rufus Wainwright avoue avoir envie de créer un nouvel opéra. Photo : Radio-Canada

Je me suis senti obligé de redonner à cet art que j'aime tant et qui a apporté tant de joie aux hommes homosexuels. Je voulais leur donner des personnages qui les représentent pleinement. Rufus Wainwright, compositeur

Une nudité essentielle

Hadrian comporte de la nudité ainsi qu'une scène d'ébats sexuels entre deux hommes. Des choix nécessaires , selon Rufus Wainwright, qui ne devraient pas trop choquer l'auditoire traditionnel, parfois plus conservateur, de l'opéra. Je pense que la plupart d'entre eux sont assez sophistiqués. Je pense qu'ils sont plus progressistes qu'on pourrait le penser.

La production Hadrian est recommandée pour un public de 18 ans et plus parce qu'elle comporte des scènes de nudité. Photo : Radio-Canada

Ce n'est pas une présentation pornographique. Rufus Wainwright, compositeur

Le chanteur populaire assure avoir évité le piège de la vulgarité. Il considère que les choix scénographiques sont de bon goût , pour un résultat final beau et touchant . La COC émet toutefois une mise en garde, et recommande la production pour un public de 18 ans et plus.

Il faut dire cependant que les amateurs d'opéra ont été confrontés à des oeuvres bien plus choquantes que Hadrian ces dernières années. Des productions provocantes comme Lucia di Lammermoor à la Royal Opera Company de Londres en 2016, ont suscité de vives réactions. Cet opéra a choqué le public en raison de scènes comportant des violences sexuelles et une fausse-couche, notamment.

Sept représentations de Hadrian sont prévues à Toronto d'ici la fin du mois.