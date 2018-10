Pendant deux jours, quelque 200 militants néo-démocrates vont débattre de résolutions à saveur nationaliste. Le parti propose entre autres de transférer les pouvoirs fédéraux en matière de culture au gouvernement du Québec.

La question environnementale sera également centrale selon le député de Trois-Rivières, Robert Aubin.

Le Québec a souvent une longueur d’avance en matière environnementale et c’est souvent le sujet qui résonne le plus, croit-il. On l’a vu lors de la dernière campagne provinciale. C’est en train de dépasser chez une bonne partie de l’électorat les questions de santé et d’éducation.

Cette rencontre se déroule huit mois après le congrès général du NPD où d'autres résolutions spécifiques pour le Québec avaient été adoptées, notamment celle en faveur d'une déclaration de revenus unique.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, prononcera un discours vers 14 h. Jagmeet Singh ne siège toujours pas à la Chambre des communes. Il tentera de se faire élire lors de l’élection partielle dans la circonscription de Burnaby-Sud en Colombie-Britannique.