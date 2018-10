Un texte de Jean-Louis Bordeleau

La vice-présidente du service aux entreprises chez Desjardins, Marie-Claude Boisvert, a confirmé l'investissement vendredi midi, devant une quarantaine de membres de la Chambre de commerce de Sept-Îles.

Ce nouveau bâtiment de 550 mètres carrés, financé par le Mouvement Desjardins, sera géré par le Centre d'entrepreneuriat et de valorisation des innovations (CEVI).

L'édifice permettra l'incubation et l'accélération de projets d'entreprises , en plus d'offrir des services d'accompagnement pour les jeunes entreprises, indique l'entreprise Desjardins dans un communiqué.

La vice-présidente du service aux entreprises chez Desjardins, Marie-Claude Boisvert. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Nos générations entre 18 et 34 ans, en ce moment, ils veulent être entrepreneurs. C'est une façon de les mettre rapidement dans le jus. Marie-Claude Boisvert, vice-présidente du service aux entreprises chez Desjardins

C'est vraiment un milieu développé pour aller chercher des idées, conceptualiser, mais aussi tomber dans le pratique, raconte Marie-Claude Boisvert. Il y aura des ateliers, il y aura des espaces où concrètement on pourra arriver au produit, pas juste le penser, et un produit qui pourrait être commercialisable quand même assez rapidement. Ça fait que moi, je trouve que c'est un projet extraordinaire.

La maquette du nouveau pavillon du Cégep de Sept-Îles Photo : Desjardins

Le directeur du CEVI, Hussein Ibrahim, se réjouit de cet investissement. Selon lui, il est important de regrouper sous un même toit une masse critique de spécialistes de différents secteurs, pour la mise au point de nouveaux concepts à l'aide d'équipements, de laboratoires et d'infrastructures.

C'est vraiment pour que le CEVI joue un rôle régional, pas local, pour qu'il devienne vraiment un pôle régional d'innovation. C'est notre objectif. On n'y arrivera jamais seul. On va y arriver avec tous nos partenaires d'ici et de l'autre côté aussi, des autres villes, des autres régions. Et dans cet aspect, dans ce contexte, s'inscrit l'initiative de la contribution de Desjardins , explique-t-il.

Avec les informations de Louis Garneau