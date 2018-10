Selon plusieurs médias, le juge Robert Krebs de la Cour de circuit du comté de Jackson a imposé à Todd Harrell la peine maximale associée à cette infraction lors d'une audience, jeudi, dans l'État américain du Mississippi.

En juin dernier, les forces de l'ordre s'étaient rendues au domicile du musicien après qu'une alarme y eut été déclenchée. Son épouse leur avait signalé qu'une dispute au sein du couple était devenue violente. Les agents avaient alors remarqué la présence de drogues et d'armes à feu dans la résidence.

Todd Harrell a déjà passé deux ans derrière les barreaux pour avoir provoqué un accident mortel à Nashville en 2013. Deux ans plus tard, il avait avoué être toxicomane et avoir dépassé les limites de vitesse.

Le groupe de rock américain 3 Doors Down, à qui l'on doit notamment les succès Kryptonite et When I'm Gone, avait suspendu Todd Harrell après sa deuxième condamnation pour conduite avec facultés affaiblies en 2012.