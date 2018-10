Riyad continue de clamer son innocence et de participer à l’enquête, mais Donald Trump a déclaré sur les ondes d’une chaîne de télévision que des doutes persistaient dans son esprit.

Le possible enlèvement de Khashoggi au consulat saoudien d’Istanbul retient particulièrement l’attention aux États-Unis, puisqu’il y vivait depuis plus d’un an et qu’il signait régulièrement des textes dans le Washington Post.

Vendredi, Justin Trudeau a de son côté indiqué que le Canada était « préoccupé » par cette affaire. Il a rappelé que son pays déploie en Arabie saoudite un effort diplomatique afin de faire avancer les droits de la personne depuis plusieurs années.

Des investisseurs étrangers, comme Richard Branson, fondateur de Virgin, ont gelé plusieurs investissements dans le royaume, le temps que l’histoire soit clarifiée. Des partenaires comme le Financial Times et le New York Times ont retiré leur soutien à un sommet économique censé être présenté à Riyad du 23 au 25 octobre.

De l’Arabie saoudite aux États-Unis

Khashoggi a fui son Arabie saoudite natale en septembre 2017 quand les autorités l'ont sommé de cesser de s'exprimer sur Twitter. Cet événement survenait à la suite d'une vague d'arrestations d'intellectuels dans la monarchie islamique.

Le journaliste d’expérience a déjà été proche du pouvoir saoudien, mais il n’a jamais hésité à critiquer les dirigeants, particulièrement depuis la montée en importance du jeune prince héritier Mohammed ben Salmane.

Il n’a pas été revu depuis le 2 octobre, date à laquelle il est rentré dans le consulat à Istanbul, mais n’en est jamais ressorti, selon des caméras de surveillance et selon sa fiancée, qui l’attendait à l’extérieur.

Ce n’est que quatre jours plus tard que les premières rumeurs d’un potentiel assassinat ont commencé à faire les manchettes internationales.

Des développements dans l’enquête

Le quotidien turc Sabah rapporte que des enquêteurs ont découvert l’existence d’enregistrements que Khashoggi a effectués lui-même au sein du consulat saoudien au moyen d’une montre connectée. Ces enregistrements laisseraient supposer que le journaliste a été torturé et tué.

« Les moments où Khashoggi a été interrogé, torturé et assassiné ont été enregistrés dans la mémoire de l'Apple Watch », écrit l'auteur de l'article de Sabah, précisant que la montre était synchronisée avec son iPhone, qu'il a confié à sa conjointe avant d'entrer au consulat.

C’est Khashoggi lui-même qui a activé l’enregistrement en pénétrant dans l’établissement, selon le quotidien turc.

Des membres des services de renseignements saoudiens s'en sont rendu compte après sa mort et ont utilisé ses empreintes digitales pour supprimer certains fichiers, mais d'autres ont pu être récupérés sur son téléphone, toujours selon Sabah.

Le consulat saoudien d'Istanbul Photo : Getty Images/Yasin Akgul

Selon le Washington Post, Ankara a dit aux États-Unis détenir les enregistrements montrant comment Jamal Khashoggi a été « interrogé, torturé puis tué » à l'intérieur du consulat, avant que son corps ne soit démembré.

Des experts en technologie rappellent toutefois qu’il est à peu près impossible que la montre ait pu téléverser les enregistrements sur un compte iCloud, puisque le téléphone qui y est rattaché doit se trouver dans un rayon de 9 à 15 mètres pour pouvoir réaliser l'opération. On ne sait donc pas comment les enquêteurs ont pu obtenir les fichiers audio, ni s'ils ont réellement réussi à mettre la main dessus.

Des sources proches des services de sécurité turcs indiquent qu’il a été tué au consulat par une équipe d'une quinzaine de Saoudiens repartis le jour même dans leur pays. Ceux-ci ont été filmés par des caméras de surveillance dans plusieurs endroits, entre autres dans le hall d'entrée d'un hôtel et à l'aéroport.

Tendance inquiétante

La possibilité que l’Arabie saoudite ait leurré un journaliste dissident dans un consulat à l’étranger inquiète le spécialiste de la sécurité nationale Michel Juneau-Katsuya, mais ne le surprend pas.

« Ça représente une tendance assez troublante, depuis quelques années, [de pays] qui ont utilisé leurs services de renseignement nationaux offensifs pour éliminer des dissidents qui se trouvent à l’extérieur [des frontières] », a-t-il rappelé en entrevue à RDI.

Ce qui est étonnant, c’est que normalement, les choses sont faites de façon beaucoup plus discrète.

On fait fi des crises diplomatiques, de l’opinion publique. C’est un mauvais signal qui est envoyé. Michel Juneau-Katsuya, spécialiste de la sécurité nationale

M. Juneau-Katsuya lie cette tendance à la montée de gouvernements populistes et d’extrême droite à travers le globe, et admet craindre qu’un chef d’État puisse être « éliminé comme ça ».