Son premier livre, un recueil de nouvelles sorti en 1999, s’intitulait Les gens fidèles ne font pas les nouvelles. Ses œuvres dépeignent les imperfections et les travers humains tels qu’elle les observe à différentes époques de la vie. Forcément, elle porte un regard plus aiguisé sur sa propre génération. La séparation, l’adultère et la tromperie sont des sujets qui reviennent souvent.

« C’est un thème qui est vraiment classique, explique-t-elle. La société a traversé tellement de révolutions – culturelle, sexuelle. Il n’y a plus de modèle, c’est un éclatement, on peut vivre notre vie comme on veut, mais l’infidélité reste une transgression, ça reste un interdit, donc pour moi c’est intéressant d’aller toujours creuser là-dedans. »

Moi, les personnages qui me viennent à l’esprit, sur lesquels j’ai envie d’écrire, bien c’est des personnages pour qui ça va mal. Nadine Bismuth

Depuis son dernier livre, publié en 2009, elle est devenue mère, et cette nouvelle réalité a ajouté une dose de gravité à l’exploration de son « thème chouchou ».

« Pour la première fois, j’aborde le thème quand il y a des enfants dans le portrait et ça a ajouté beaucoup de contraintes et de déchirements. »

La mère parfaite en 2018

Dans son nouveau roman, Nadine Bismuth dénonce « l’asservissement des femmes à un modèle de perfection » pour les mères.

« Y’en a énormément de ce genre de femmes qui deviennent un peu des images de la nouvelle mère à travers quelle collation tu dois faire pour tes enfants et quel repas tu dois servir, affirme-t-elle. C’est juste impossible d’atteindre ces standards-là. »

« On ne nous prépare pas bien à tous les sacrifices que ça peut demander être mère, comment ça change notre rapport aux hommes, comment ça change notre rapport à notre travail. »

Le roman Un lien familial est paru aux Éditions du Boréal le 12 octobre.