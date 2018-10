Ce constat déçoit notamment l'ancien conseiller Ed Schultz. Celui-ci est reconnu, encore aujourd'hui, comme étant le seul Autochtone à avoir siégé au conseil municipal.

En tout début de campagne, après l'un des débats des candidats, la chef du conseil de la Première Nation Kwanlin Dun de Whitehorse, Doris Bill, mentionnait l'absence des autochtones lors de l’événement.

« Je n'ai compté que deux membres des Premières Nations. C'est vraiment dommage parce que ce qui se passe à la Ville a un impact sur notre communauté. J'aimerais voir la Ville tenter, à l'avenir, de rejoindre les membres des Premières Nations pour les impliquer dans le processus électoral », avait-elle dit.

Ed Schultz, que la carrière politique a conduit vers le poste de grand chef au Conseil des Premières Nations du Yukon, ne voulait toutefois pas faire campagne sur son ethnicité, un concept qu’il désapprouve encore, mais il reconnaît que sa perspective, différente de celle ses collègues, lui a été un atout.

« Je crois sincèrement avoir été en mesure d’apporter, durant mon mandat, une perspective qui était unique et différente de celle mes collègues [puisque je suis] né à Whitehorse, et [que j'ai] fait l’expérience de bien des conséquences de la Loi sur les Indiens. J’ai grandi en voyant combien nous étions traités différemment, ce qui m'a donné un autre point de vue au Conseil », explique-t-il.

L’ancienne mairesse de la Ville de Whitehorse, Bev Buckway, est également d’avis qu’il est important d'avoir différentes perspectives au sein du conseil municipal.