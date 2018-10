La santé, l'éducation, le salaire minimum à 15 $ et les changements climatiques figurent parmi les thèmes que le chef de l’opposition officielle, Ryan Meili, veut aborder lors du congrès du NPD.

Ryan Meili est toutefois resté évasif sur les détails des thèmes sur lesquels le NPD a l'intention de faire campagne lors des prochaines élections provinciales. Selon lui, il serait prématuré de dévoiler un programme électoral à deux ans des élections, mais il souligne que le parti s'est déjà mis au travail.

« Dans mon discours demain, je vais élaborer un peu sur quelques idées, comme sur la santé, en incluant la santé mentale, l’énergie renouvelable et aussi le changement climatique », a-t-il expliqué.

Début du graphique (passez à la fin) « Cet homme (Scott Moe) n’est pas un aussi bon politicien que son prédécesseur (Brad Wall). Je crois fermement que Ryan Meili deviendra le prochain premier ministre de la province », dit Josh Bizjak. #rcsk pic.twitter.com/9IJytrBXtT — Marianne Meunier (@marian_meunier) 12 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Ce rassemblement de militants néo-démocrates est d'autant plus important pour Ryan Meili qu'il s'agit de son tout premier congrès en tant que chef du Parti.

Samedi matin, il devra se soumettre à un vote de confiance. Un test dont le chef de l'opposition ne semble pas s’en inquiéter.

« Avec mes conversations et mes voyages partout en province, j'ai vraiment l'impression que les néo-démocrates sont unis et enthousiastes. On a hâte d'être aux prochaines élections. On a la sensation qu'un changement arrive », a-t-il déclaré.

Selon Ryan Meili, la récente victoire de Yens Pedersen, le mois dernier, dans la circonscription de Regina Northeast, laisse penser que le NPD a toutes ses chances de revenir au pouvoir.

Les membres du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan sont en congrès à Saskatoon jusqu'à dimanche.