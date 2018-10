L'événement a commencé jeudi matin par une série de matchs de volleyball et s’est terminé vendredi après-midi. Lors de la cérémonie de clôture de l'omnium, les enseignants et les élèves ont souligné la contribution d'Étienne Gravel pour le développement de la jeunesse fransaskoise.

Celui-ci quittera la Saskatchewan à la fin du mois pour retourner au Québec.

« On a une petite larme de perdre notre ami, mais on sait que Étienne va faire de grandes choses dans la prochaine étape de sa carrière, on le félicite pour cette grande étape », a déclaré le directeur général de l'AJF, Julien Gaudet.

« Je suis très heureux », a déclaré Étienne Gravel au sujet du déroulement de l'Omnium fransaskois de volleyball. Photo : Radio-Canada

« La Fransaskoisie m’a donné une grande chance de venir ici. J’ai vécu tellement de choses à travers eux autres, je veux qu’ils continuent à être qui ils sont, puis je ne les oublierai jamais », a confié Étienne Gravel.

Ça va peut-être prendre plusieurs personnes pour remplir les souliers d’Étienne. Julien Gaudet, directeur général de l'Association jeunesse fransaskoise

L'École St-Isidore de Bellevue s'illustre

Encore une fois cette année, l'équipe de volleyball de l'École St-Isidore de Bellevue a dominé le tournoi, en l'emportant dans quatre catégories sur six.

Certains élèves profitent surtout de l’événement pour s’amuser et faire de nouvelles rencontres.

« L’omnium, c’est toujours un événement qui amène l’esprit de l’école. C’est amusant pour tout le monde », s’est réjouie Gabrielle Muzychka, une élève en 11e année à l'École canadienne-française de Saskatoon.

« J'aime jouer les sports avec les autres et avec mes amis et on peut s'amuser ensemble », a expliqué Xavier St Amand, un joueur de l’équipe de volleyball de l'École canadienne-française, à Saskatoon.

Cette année, les organisateurs ont décidé d'élargir leur public cible. « On a ajouté un volet d'improvisation. Donc il y a une trentaine de jeunes qui sont en train d'apprendre comment créer une équipe d'improvisation dans leur école », a expliqué Gabriella Quintanilla, l'une des organisatrices de l'Omnium.