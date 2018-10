Une centaine de personnes ont pris part à un événement jeudi soir à la Pulperie de Chicoutimi, sous la présidence d'honneur du député de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

Pour lui, la présence d'une telle association est essentielle dans la région.

À partir du moment où on est franc avec soi-même et que l'on est franc publiquement, je pense que les gens acceptent ça. C'est pour ça que cette association est importante, parce qu'elle soutient les gens à être eux-mêmes. Sylvain Gaudreault, président d'honneur et député de Jonquière

Sylvain Gaudreault affirme avoir un attachement particulier envers l’Association, car il a participé à sa création.

« Je pense qu'on a un devoir de solidarité envers toute la communauté LGBTQ à travers le monde. Cette réalité-là doit continuer de faire l'objet de luttes et de sensibilisation partout », explique le président d'honneur.

Selon le responsable des communications de l'AGL-LGBT Saguenay-Lac-Saint-Jean, Daniel Gosselin, il y a encore beaucoup de travail à faire.

« On a fait un grand bout de chemin en 20 ans. Les gens sont de plus en plus ouverts. Selon le ministère de la Justice, 89 % de la population se dit ouverte. On en est très contents. Cependant, les statistiques démontrent que beaucoup de jeunes LGBT vivent encore de l'isolement, du suicide, de la dépression. Alors il y a encore du chemin à faire. »