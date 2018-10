Les comparutions de Kègle et de Martel n'ont duré que quelques minutes dans une salle bondée de curieux, mais aussi de proches et de connaissances des accusés ainsi que de la victime.

Les deux hommes resteront détenus jusqu'à leur retour en cour prévu le 23 novembre.

René Kègle a été accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre sur une 2e jeune femme, âgée de 21 ans, sur laquelle il aurait déchargé son arme à autorisation restreinte.

Francis Martel est aussi accusé de meurtre au premier degré et de complicité après le fait.

Francis Martel et René Kègle ont été arrêtés et formellement accusés du meurtre prémédités d'Ophélie Martin-Cyr. Photo : Radio-Canada

Il n'est pas exclu que d'autres accusations soient portées contre les deux hommes qui sont âgés dans la trentaine et originaires de la région de Trois-Rivières.

Lorsque d'autres éléments de preuve me seront transmis par les enquêteurs je les étudierai avec la vigueur qu'il faut. S'il y a lieu je déposerai des accusations. Me Benoît Larouche, procureur aux poursuites criminelles et pénales

Me Benoît Larouche, procureur aux poursuites criminelles et pénales Photo : Radio-Canada

La Sûreté du Québec croit que le meurtre de la jeune femme et la découverte de deux corps calcinés dans une voiture incendiée dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap, à Trois-Rivières, sont probablement reliés.

Des expertises seront menées aux cours des prochains jours pour identifier ces deux personnes.

Antécédents judiciaires

Quand on consulte le plumitif au palais de justice, on constate que René Kègle et Francis Martel sont bien connus des milieux policiers. La liste des antécédents judiciaires des deux présumés meurtriers est longue.

René Kègle a des antécédents en matière, entre autres, de stupéfiants, d'agression armée ou infliction de lésions corporelles et de voies de fait.

René Kègle a été formellement accusé du meurtre prémédité d'Ophélie Martin-Cyr. Photo : Facebook

Pour sa part, Francis Martel a des antécédents, notamment, de vol qualifié, de possession d'arme à feu, de port d'une arme dans un dessein dangereux et aussi en matière de stupéfiants.

Les personnes à qui nous avons parlé qui le connaissent ne savaient pas qu'il s'appelait Francis Martel. Il est plutôt connu sous le nom de « Alex Marteau ».

Francis Martel a été formellement accusé du meurtre prémédité d'Ophélie Martin-Cyr. Photo : Facebook

Par ailleurs, selon le Registraire des entreprises du Québec, Martel serait actionnaire d'un dispensaire de cannabis, « Le 710 Shawinigan ». Le commerce a été visé par une perquisition un peu plus tôt cette semaine.

Avec les informations de Pierre Marceau et de Marie-Pier Bouchard