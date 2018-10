L'agence fédérale n'inclut habituellement pas dans ce rapport certaines activités illégales comme celles liées aux drogues et à la prostitution, mais elle a fourni plus de données sur l'approvisionnement et la consommation de cannabis en vue de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives au pays, à compter du 17 octobre.

Selon les estimations de Statistique Canada, l'activité économique souterraine a totalisé environ 51,6 milliards de dollars, soit 2,5 % du produit intérieur brut du pays, en 2016.

L'économie souterraine a progressé de 3,5 % de 2015 à 2016, surpassant la croissance de 2,0 % de l'économie totale. En faisant abstraction des variations de prix, l'économie souterraine a progressé de 1,8 %, pendant que l'économie totale avançait de 1,4 %.

Statistique Canada a noté que la proportion de l'économie souterraine dans le PIB était relativement stable. Elle a atteint un sommet de 2,7 % en 1994 et un creux de 2,2 % en 2000.

En 2016, trois industries ont représenté plus de la moitié de l'activité économique souterraine, a précisé l'agence. Ces industries sont celles de la construction résidentielle, du commerce de détail et des l'hébergement et les services de restauration, dans des proportions respectives de 26,6 %, 13,5 % et 12,1 %.