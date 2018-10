Un texte de David Rémillard

Pendant que les urbanistes de la Ville plancheront sur différents aménagements pour faciliter l'accès à ces cours d'eau, le Conseil de la Nation huronne-wendat sera en train de fouiller dans ses archives, de faire appel à ses historiens et ses anthropologues.

« On est le chien de garde de notre histoire, de notre patrimoine, de l'histoire qui entoure ces quatre rivières-là », soutient d'emblée Louis Lesage, directeur au Bureau du Nionwentsïo du Conseil de la Nation huronne-wendat.

Nionwentsïo signifie « notre magnifique territoire », en langue wendat. Un territoire chargé d'histoire, dont certains pans sont parfois oubliés, selon lui.

« On était là quand Donnacona a accueilli Jacques-Cartier [à l'embouchure de la rivière Saint-Charles]. C'est un incontournable qu'on va mettre de l'avant », a dit M. Lesage. Il rappelle également l'importance « mythique » de la chute Montmorency pour les Hurons, notamment ses pêcheurs.

Les rivières étaient « les autoroutes d'autrefois », poursuit M. Lesage. « C'était la Capitale, Henri-IV, Laurentienne. C'est carrément ça. C'étaient nos voies de navigation. »

Que ce soit pour se diriger vers Québec pour le commerce ou remonter vers « le Bouclier canadien » pour la chasse et la pêche, les rivières étaient intrinsèquement liées au mode de vie traditionnel.

Le Conseil n'a pas encore statué sur quelle forme il souhaiterait voir leur histoire prendre forme dans le cadre de « Rêvons nos rivières ». Chose certaine, « il y aura une bonne signature huronne-wendat ».

« Ces rivières-là ont toutes des toponymes hurons-wendat, nos ancêtres les ont baptisées selon ce qu'elles veulent dire », cite M. Lesage à titre d'exemple.

Le Bureau du Nionwentsïo détient de vieilles cartes « datant de 1820 » et d'autres archives qui serviront à définir leur apport au projet.

Louis Lesage estime que l'occasion est aussi belle pour s'adonner à un peu de « pétage de bretelles ». Wendake et Québec évoluent selon lui « en symbiose ».

Et pourquoi ne pas profiter de « Rêvons nos rivières » pour s'en vanter.