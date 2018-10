La pierre bleue de Pennsylvanie ne respecterait même pas le devis technique de la Défense nationale, selon plusieurs experts dans le domaine.

Le député conservateur de Lévis, Steven Blaney, s'est rendu à la Citadelle pour interpeller à nouveau Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral responsable de la région de Québec.

« On a la preuve ici que les libéraux se balancent du patrimoine canadien et nous rient en pleine face », clâme M. Blaney.

« Cette pierre-là, elle n'est même pas installée et il y a déjà des épaufrures dessus. Ça va être beau quand on aura eu un cycle de gel et de dégel. »