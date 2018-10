Un texte de Francis Bouchard

La compagnie albertaine Certarus procède à un investissement de 54 millions de dollars pour l'aménagement de points de service à Timmins et à Red Rock, afin de desservir des clients industriels qui n’ont pas accès au service de gaz naturel.

Nos clients principaux vont probablement être des mines et des moulins à scie qui consomment généralement beaucoup de propane ou de diesel , affirme le gérant du développement des affaires pour Certarus à Timmins, Stéphane Gallant.

Selon l’entreprise, le gaz naturel comprimé est une source d’énergie alternative plus abordable et plus propre pour l'environnement.

Des camions avec du gaz naturel comprimé. Photo : Certarus

La construction du point de service de Timmins est en marche sur un terrain situé le long de la route 101, à environ 30 km à l’est de la ville. L’entreprise doit y emménager au mois de février.

Entre-temps, l’entreprise doit amorcer ses opérations d’ici quelques semaines sur un site de la compagnie Union Gas à Timmins. Elle compte déjà trois clients importants pour le gaz naturel comprimé qui sera livré par camion.

Un client va s'en servir pour générer sa propre électricité. Ils sont au bout d'une ligne d'électricité qui n'a pas assez de capacité. Un autre va s'en servir pour sécher la matière première pour effectuer une transformation. Et l'autre client va s'en servir pour chauffer l’air souterrain dans la mine pendant l'hiver , affirme M. Gallant.

D’ici deux ans, l’entreprise doit compter 20 à 25 employés à Timmins. Elle fera appel aux services d'une autre entreprise pour effectuer une partie des livraisons.

L’aménagement du point de service de Red Rock doit avoir lieu l’an prochain. Il doit créer une quinzaine d’emplois à temps plein, une fois complété.

M. Gallant affirme que chaque point de service pourra desservir des clients situés à environ trois ou quatre heures de route.

La Corporation de développement économique de Timmins a aidé Certarus à établir des liens avec des clients potentiels et dans le choix du site pour le point de service.