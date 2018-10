Création de Guo Pei Photo : Radio-Canada/Alex Migdal

L’exposition qui contient plus de 40 robes a été créée avec le Musée d’Atlanta de la mode et du film, le SCAD FASH.

Une création de Guo Pei de la collection One Thousand and Two Nights. Photo : Radio-Canada/Tristan Le Rudulier

La couturière chinoise produit ses créations depuis 1996 pour une clientèle bien nantie, mais n’était pas très connue à l’extérieur de la Chine. Le reste de la planète la découvre en 2015 alors que la chanteuse Rhianna se présente au bal annuel du MET à New York portant une de ses créations.

La couturière Guo Pei devant sa création portée Rhianna au bal du MET en 2015 Photo : Radio-Canada/Tristan Le Rudulier

Une robe de soie brodée d’or et ornée de fourrure de renard qui pèse 25 kilos et qui nécessitait trois personnes pour aider Rhianna à se déplacer. La photo de la robe avait fait la couverture du prestigieux magazine Vogue et avait révélé le talent de Guo Pei à tous.

Détail d'une création de la couturière Guo Pei Photo : Radio-Canada/Tristan Le Rudulier

Le musée tenait à présenter l’exposition parce que le travail de Guo Pei est à la frontière de l’art et la mode.

Création de Guo Pei Photo : Radio-Canada/Alex Migdal

L’exposition Guo Pei : Couture Beyond est ouverte jusqu’au 20 janvier 2019.