Une université, deux étudiants et deux campagnes électorales différentes pour l'élection municipale de Toronto. Joshua Johnson, 24 ans, et Alexander Forgay, 19 ans, ne se connaissent pas, mais ont tous deux décidé de s'impliquer en tant que bénévoles pour les campagnes électorales respectives de John Tory et de sa rivale, Jennifer Keesmaat.