Un texte de Mylène Grenier et Geneviève Proulx

En vertu de la Loi sur l'accès à l'information, Radio-Canada a obtenu les données en lien avec « le nombre d'infractions reliées aux drogues sur le territoire d'une école secondaire ». Les données, qui s'échelonnent du 12 septembre 2013 au 14 juin 2018, ont été fournies par le Service de police de Sherbrooke. Elles ne permettent pas d'identifier le lieu de perquisition.

La marijuana est la drogue la plus saisie selon les statistiques, avec 191,52 grammes, ce qui inclut le cannabis ainsi que l'huile de marijuana et les comprimés.

Les policiers ont aussi saisi 77 comprimés d'ecstasy et 38 comprimés de métamphétamine.

De la cocaïne a été saisie en petite quantité (8 grammes et demi).

En moyenne, 20 saisies par année

Lors des deux dernières années scolaires (2016-2017 et 2017-2018), les policiers ont été appelés à se rendre dans les écoles secondaires à 15 reprises pour des perquisitions de drogue. Ces derniers ont été plus occupés en 2014-2015 et en 2013-2014 alors qu'ils ont perquisitionné à 28 et 32 reprises respectivement. C'est l'année 2015-2016 qui a été le plus tranquille : 13 perquisitions ont eu lieu.

Appelée à réagir, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) répond par courriel qu'elle « ne commentera pas les opérations effectuées en collaboration avec les services policiers en respect des lois ».

Elle ajoute que « c'est un défi [les drogues] qui existe depuis de nombreuses années dans toutes les écoles, privées ou publiques ».

« Tel que le prévoit la Loi sur l'instruction publique, nos écoles ont d'ailleurs des codes de vie pour encadrer ces situations », ajoute la responsable des communications à la CSRS, Mélanie Breton, toujours par courriel.

Le porte-parole de l'Association des écoles privées de l'Estrie, Éric Faucher, abonde dans le même sens et rappelle que chaque établissement du réseau a aussi son code de vie à respecter.

Éric Faucher indique que les écoles mettent beaucoup d'efforts à la prévention. « On va continuer à outiller nos jeunes en leur faisant comprendre que la consommation, que ce soit d'alcool, de tabac ou de substance illicite, ce n'est pas permis sur les terrains d'école ou les établissements scolaires », souligne-t-il.

Éric Faucher, porte-parole de l'Association des écoles privées de l'Estrie

« C'est une préoccupation, mais ce n'est pas un enjeu majeur, du moins à ce qu'on m'a dit, dans nos écoles. [...] Quand on dit que c'est tolérance zéro, ce n'est pas nécessairement une expulsion automatique, mais il y a une action de prise », précise M. Faucher.

Lettre aux parents

En prévision de la légalisation du cannabis, le 17 octobre, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke a envoyé une lettre à tous les parents dont les enfants fréquentent l'un de ses établissements.

On rappelle que la consommation et la possession de cannabis sont interdites pour les moins de 18 ans. Elles sont aussi interdites sur les terrains, dans les locaux ou dans les bâtiments.

Extrait de la lettre envoyée aux parents par la CSRS

« Pour maximiser l'apprentissage, la sobriété est exigée pour tous les élèves. Des interventions éducatives et d'accompagnement ainsi que des sanctions disciplinaires demeurent prévues dans notre code de vie et dans notre protocole d'intervention en toxicomanie », lit-on dans la missive.