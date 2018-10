Avec les informations de Boualem Hadjouti



La Ville indique que la démarche s'inscrit dans le cadre de sa nouvelle Planification stratégique 2018-2021, et souhaite se rapprocher de ses citoyens et citoyennes.

Selon la conseillère en communication de Rouyn-Noranda, Anne-Marie Nadeau, c'est dans ce contexte que la Ville lance un appel de candidatures afin de trouver des personnes de tous horizons désirant participer à différents travaux en ce sens.



Le but est d’avoir un groupe représentatif de notre population qu'on pourrait interpeller à certaines occasions. On peut penser à la création d'un futur Bureau du citoyen ou aux démarches qu'on va entreprendre en 2019 , lance-t-elle.