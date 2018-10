La police de Mt. Lebanon, dans cet État de l'est des États-Unis, a indiqué avoir été appelée jeudi soir après la chute d'un homme d'un balcon « dans un immeuble » où était en train d'être tourné You Are My Friend. Il s’agit d’un film biographique sur Fred Rogers, défunt présentateur d'une émission télévisée pour enfants aux États-Unis.

La victime a été identifiée par les médias comme étant Jim Emswiller, 61 ans, un mixeur de son qui a remporté un Emmy en 2015.

Jim Emswiller « était seul sur le balcon et fumait une cigarette quand il aurait été victime d'une urgence médicale qui a provoqué sa chute du balcon », selon la police.

Hospitalisé dans un état critique, il est ensuite mort, rapportent plusieurs médias.

« Le tournage a été immédiatement interrompu pour la nuit, le temps que les inspecteurs enquêtent davantage sur le cas. Selon les informations préliminaires, il ne s'agit pas d'un crime », selon la police.

Le studio Sony Pictures a déploré « une tragédie » et précisé qu'il menait sa propre enquête.

Dans le film, Tom Hanks interprète l'animateur bien-aimé de Mister Rogers' Neighborhood, émission pour enfants diffusée entre 1968 et 2001.