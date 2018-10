La collecte est en branle depuis deux semaines et les dons sont très nombreux cette année. C'était le branle-bas de combat vendredi après-midi dans les locaux utilisés pour la collecte des vêtements d'hiver de Gardons nos enfants au chaud.

Manteaux, pantalons, mitaines, tuques et bottes ont été donnés en grand nombre à la Fondation Bob Fife dans les deux dernières semaines.

Les nombreux bénévoles avaient beaucoup de triage à faire en vue de la distribution. Ça n’arrête pas d'entrer. On a un local qui est presque à moitié rempli de choses qui sont arrivées seulement durant la journée. C'est très encourageant, on voit la générosité des gens , dit Louise Gaudreau, une bénévole.

L'initiative Gardons nos enfants au chaud habille normalement une centaine d'enfants par année. Photo : Radio-Canada

À l'approche du début de l'hiver, ces dons sont grandement appréciés par les jeunes qui en profitent chaque année.

Ils repartent avec leur petit kit tout emballé, puis plein de sourires, plein de beaux mercis aussi quand ils repartent. C'est vraiment gratifiant , indique une autre bénévole, Ruth Bérubé.

Un dixième rendez-vous pour les familles

Il s'agit de la dixième collecte de vêtements d'hiver organisée dans la région. Lancée par une citoyenne, l'activité a rapidement pris de l'ampleur, puis a été reprise par la Fondation Bob Fife il y a trois ans.

Les dons de vêtements d'hiver sont nombreux à la Fondation Bob Fife. Photo : Radio-Canada

Ce geste était tout naturel pour l'organisme qui combat quotidiennement la pauvreté infantile en offrant notamment des repas dans les écoles.

Si les enfants n'ont pas d'argent pour s'alimenter, c'est évident que pour s'habiller, se vêtir dans les temps froids de notre climat, on sait que ça ne marche pas là , explique le président de la Fondation Bob Fife, Yves Lévesque.

Maintenant que les dons ont été amassés, viendra sous peu la distribution à ceux qui en ont besoin : Nous on ne pose pas de questions, c'est fait dans une grande discrétion et le plus possible avec humilité. On donne à ceux qui en ont le plus besoin, sans jugement , conclut Nathalie Landry, responsable de l’initiative Gardons nos enfants au chaud.

Avec les informations de Kassandra Nadeau