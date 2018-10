Le CECS utilisera les résultats du sondage pour renseigner les entreprises et les organismes francophones de la province qui veulent réduire leur impact sur l’environnement tout en restant compétitifs.

« Les entreprises et les consommateurs deviennent de plus en plus conscients du besoin de faire des changements pour réduire l’impact environnemental », indique la conseillère en développement économique Marguerite Tkachuk, du CECS.

« Pas mal toutes les entreprises, aujourd’hui, sont conscientes que c’est la direction que le gouvernement veut qu’on prenne. […] Donc, c’est important pour les petites et moyennes entreprises, si elles veulent rester compétitives, qu’elles sachent ce qui existe, et comment elles peuvent s’y prendre pour planifier un développement durable en poursuivant leurs activités », explique-t-elle.

Marguerite Tkachuk soutient que le tournant vert des entreprises est une réalité, mais qu’il n’est pas toujours facile de trouver de l'information et de connaître les derniers progrès en matière d’économie verte.

Les entreprises cherchent « des informations sur les métiers qui existent, [ainsi que] de l’aide pour faire une demande d’emploi [ou pour] établir une stratégie de développement durable de la compagnie », explique la conseillère économique.

Bien que le CECS travaille au développement économique de la communauté francophone, le sondage s’adresse aussi aux entreprises et aux organisations anglophones de la Saskatchewan.

L’administrateur du sondage et président de Think Forward Solutions, Mathieu Arsenault, précise que le sondage vise à mettre en évidence les pratiques courantes qui sont en place dans les entreprises en Saskatchewan.

Il y a beaucoup de gens qui disent vouloir être plus verts, mais ils ne savent pas par où commencer. Mathieu Arsenault, administrateur du sondage

« C’est un sondage pour voir où les compagnies et les organismes sont rendus et quels sont leurs besoins et leurs intérêts en termes de développement durable, mais ce n’est pas forcément des gens qui travaillent dans le secteur énergétique. Ça peut être une entreprise dans n’importe quel secteur qui souhaite avoir une approche plus durable », explique-t-il.

Le sondage vise toutes les entreprises et toutes les organisations de la Saskatchewan, anglophones et francophones. La date limite pour y répondre est le 31 octobre 2018.