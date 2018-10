Jackie Myerion et Jesse Kirkpatrick, tous deux dans la trentaine, souhaitent livrer leur témoignage pour démontrer à quel point il est facile de devenir itinérant en Colombie-Britannique.

« Cela peut arriver à n’importe qui. Nous étions de bons locataires, Jesse travaillait. Or, nous nous sommes tout de même retrouvés dans la situation où nous avons dû planter notre tente au parc Crab parce que nous ne pouvions pas trouver de logement abordable », explique Jackie Myerion.

Les locataires de longue date de Surrey n’ont eu qu'un mois avant de devoir quitter l’appartement de 1000 $ par mois, le propriétaire souhaitant donner le logement à un membre de sa famille.

Les Myerion-Kirkpatrick ont donc remisé leurs objets et ont tenté de s’inviter chez un membre de leur famille. L’immeuble de cette personne ne permettait cependant pas l’accès aux hommes ni aux enfants. Ils n'ont pas non plus trouvé de refuge accueillant les familles sans-abri.

Des villages de tentes ont vu le jour un peu partout dans la province, dont un à Maple Ridge en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada/Jacqueline Landry

Ils ont fini par camper en mai et en juin avec leur fillette de 9 ans et leur garçon de 7 ans.

« C’était très stressant et difficile », confie Jackie Myerion. « On leur a fait croire que c’était du camping », avance Jesse Kirkpatrick, qui a essayé de protéger ses enfants de la réalité.

La famille est finalement entrée en contact avec Union Gospel Mission, un organisme qui vient en aide aux personnes dans le besoin.

Un taux d’inoccupation quasi nul

Le porte-parole d’Union Gospel Mission, Jeremy Hunka, assure que ce cas est loin d’être isolé.

D’ailleurs, une étude publiée par des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) en collaboration avec l’organisme dépeint une dure réalité en termes de logement dans le Grand Vancouver.

À Surrey, le taux d'inoccupation est passé de 5,7 % en 2012 à près de zéro en 2017, selon l’étude No Vacancy.

« Quand on voit ses chiffres, je ne suis pas surprise de voir le nombre de personnes sans-abri augmenter », soutient Penny Gurstein de l’École de planification urbaine de l'UBC.

Pour sa part, la famille Myerion-Kirkpatrick se réjouit que leur expérience de camping ait pris fin.

« Je suis contente que ce soit terminé », soutient Jackie Myerion qui espère que les familles dans la même situation trouvent rapidement un logement.

Selon des informations d'Yvette Brend