1. Légalisation du cannabis : d'autres pays imiteront-ils le Canada?

En vert, les États qui ont légalisé le cannabis. En jaune, les États qui l'ont décriminalisé. En gris, les États où il est illégal. Photo : Radio-Canada

Le Canada légalisera le cannabis mercredi et deviendra ainsi le deuxième pays à le faire, après l'Uruguay. Qu'en est-il ailleurs? Comment progresse la légalisation sur la planète?

Par Ximena Sampson

2. Bâtir le parlement virtuel, un défi numérique

Les chercheurs de l'Université Carleton effectuent un scan en 3D du parlement. Photo : Radio-Canada/Binh An Vu Van

Le parlement d'Ottawa sera bientôt rénové de fond en comble. Ces travaux de rénovation sont d'une ampleur sans précédent au Canada. Ce chantier sera le lieu d'expérimentation d'une nouvelle méthode de modélisation développée à l'Université Carleton qui pourrait changer la façon dont on restaure les édifices patrimoniaux ailleurs dans le monde.

Par Binh An Vu Van

3. L'Allemagne, un leader sous surveillance en matière d'énergie

Une fontaine au centre-ville de Düsseldorf, chef-lieu de la province de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Photo : Radio-Canada/Sylvain Desjardins

Par Sylvain Desjardins

Au pays d'Angela Merkel, la production d'électricité est constituée à presque 40 % d'énergies renouvelables. De quoi faire rougir la grande majorité des pays industrialisés qui peinent, pour la plupart, à atteindre le seuil de 20 %. Comment et pourquoi? Quels sont les secrets allemands? Et quelles leçons peut-on en tirer chez nous?

4. La lune Europe est protégée par des champs de pieux glacés

La lune Europe vue par la sonde Galileo Photo : NASA

Europe, la lune glacée de Jupiter, pourrait réserver une mauvaise surprise à quiconque voudrait s'y poser. Selon une équipe de scientifiques, sa surface gelée et ses gigantesques océans souterrains pourraient bien être défendus par des champs de pieux acérés, hauts de 15 mètres, risquant de faire basculer dans une crevasse toute sonde voulant y atterrir.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

5. Bienvenue en Ontario, province de l'or vert

Au Collège Niagara, on peut étudier la culture du cannabis. Les diplômés seront accueillis par une industrie à la recherche de travailleurs qualifiés. Photo : Radio-Canada

Les plus grands producteurs mondiaux de cannabis sont installés en Ontario et sont cotés en bourse, Bay Street finance l'industrie, et le gouvernement Ford a privatisé la vente de cannabis. Les entrepreneurs ontariens ont des signes de dollar dans les yeux. Bienvenue au pays de l'or vert!

Par Christian Noël

6. D’immenses vagues sous-marines dans le fjord du Saguenay

Coucher de soleil sur le fjord du Saguenay Photo : Radio-Canada

Elles déferlent, roulent et se brisent, et peuvent atteindre une amplitude de 30 mètres. Pourtant, elles sont invisibles en surface. Ce sont les vagues sous-marines, aussi appelées ondes internes. Des chercheurs tentent d'en comprendre l'origine et le comportement.

Par André Bernard

7. Algues et cyanobactéries dans le lac Érié, une lutte sans relâche

Dans le port de Wheatley, sur les rives du lac Érié, les lentilles d’eau abondent. En trop grande quantité, ces plantes aquatiques (à ne pas confondre avec des cyanobactéries) sont une nuisance, car elles bloquent les rayons du soleil et asphyxient les cours d’eau. Photo : Radio-Canada/Chantal Srivastava

Cette année, les efflorescences d'algues nocives dans le lac Érié ont été moindres que prévu par les autorités américaines. Rien à voir avec l'été 2014, où la ville de Toledo, située à l'extrême ouest du lac, avait été privée d'eau potable à cause des cyanobactéries. Mais la guerre contre ces algues bleu-vert parfois toxiques est loin d'être gagnée pour autant.

Par Chantal Srivastava

8. La durée d’une saison de grippe varie selon la taille de votre ville

Les chercheurs se sont penchés sur l'influence du milieu urbain sur la saison de la grippe. Photo : iStock/iStock

L'arrivée des températures plus froides de l'automne signale aussi le retour de la saison de la grippe. Une nouvelle étude montre que cette saison peut toutefois se dérouler de façons bien différentes selon qu'on habite une grande ville ou un plus petit centre urbain.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

9. L’avez-vous vu? La fin du dégivrage et des photos de chatons pour votre attention

Certains animaux ont besoin de plus de stimulation et de plus d’exercice que d’autres. Photo : iStock

Une nouvelle substance qui permet d'éliminer l'accumulation de glace et regarder des photos de bébés animaux peut améliorer votre concentration. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

Bonne lecture et à la semaine prochaine!