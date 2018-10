Joy Brown, âgée de 71 ans, a commencé à pratiquer l’haltérophilie alors qu’elle avait déjà atteint le troisième âge.

Joy Brown a su bien vite qu'elle voulait faire des compétitions d'haltérophilie. Photo : Radio-Canada

Le désir de cette directrice à la retraite remonte à l’époque où son petit-fils s’apprêtait à déménager pour ses études universitaires. Joy Brown explique qu’elle avait alors du mal à faire des tâches comme pelleter la neige dans son entrée, au point où elle envisageait même de vendre sa maison.

Son petit-fils l’a alors encouragée à faire du sport pour l’aider à retrouver sa force et être en mesure de faire les tâches avec lesquelles elle avait de la difficulté.

« C’était la première fois que je pensais pouvoir faire un choix à propos du fait de vieillir, que je pouvais devenir plus forte », confie-t-elle.

Vieillir est un chemin irréversible, mais des choix s’offrent à nous. L’un d’entre eux est de devenir plus fort. Joy Brown, poétesse réginoise

Une sportive de compétition

Son petit-fils l’a donc aidée à s’entraîner en augmentant progressivement ses poids de 3 à 15 livres.

Joy Brown a rapidement réalisé qu’elle devrait alors investir dans des poids plus imposants ou devenir membre d’un centre sportif. C’est sur les conseils de son petit-fils qu’elle a pris un abonnement au Mettle Performance Training Center.

« J’ai franchi la porte et j’ai su instantanément que cet endroit était pour moi », se souvient-elle. Rapidement, elle a informé son entraîneur de son envie de devenir une sportive de compétition. Six mois plus tard, son désir était devenu réalité.

« Actuellement, je suis plus forte que je ne l’ai jamais été de ma vie », constate-t-elle.

Quand le sport devient poésie

L’équipe du Mettle Performance Training Center aura aussi incité Joy Brown à se remettre à écrire de la poésie, un art qu’elle avait abandonné après le décès de son mari.

Ses sujets varient de son entrée au gymnase à la levée de poids, en passant par des hommages aux athlètes avec lesquels elle s’entraîne.

Joy Brown s'est inspirée de son sport préféré pour se remettre à écrire de la poésie. Photo : Radio-Canada

Les poèmes de la septuagénaire ont également été sélectionnés pour le prix John-V. Hicks, remis par la Guilde des écrivains de la Saskatchewan. Elle y a terminé en troisième position.

Le recueil de poésie de Joy Brown, Heavy, sera lancé le 20 octobre.

Avec des informations de CBC