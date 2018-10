Un texte de Fanny Bédard

« Je rappelle à tous les Canadiens que c’est une infraction de mentir à la frontière, mais vous n’êtes pas obligés de vous incriminer. Alors vous avez un choix à faire », a indiqué le ministre en entrevue à l’émission matinale The Early Edition de CBC à Vancouver vendredi.

Les États-Unis ont publié des mises à jour au cours des derniers jours au sujet de la façon dont les employés de l’industrie de la marijuana seraient reçus chez eux, mais n’ont toujours pas clairement indiqué si les Canadiens qui admettent avoir consommé légalement du cannabis au Canada pourraient être refoulés ou faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire américain.

Soyez honnête, mais si vous ne voulez pas répondre à cette question et faire face à la possibilité d’être exclu des États-Unis, rebroussez chemin. Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

Bill Blair est dans la région pour répondre aux questions à l’égard de la légalisation de la marijuana, à moins d’une semaine de l'entrée en vigueur de la loi le 17 octobre.

« Les États-Unis ont le droit de déterminer qui peut entrer dans leur pays et ils peuvent demander ce qu’ils veulent. La décision revient à l'agent frontalier », a admis M. Blair.

Des conditions en évolution

Le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, pense que le problème se réglera et peut-être rapidement, tout dépendant de l’issue des élections de mi-mandat. « Je pense que ce problème se résoudra au fil du temps. La vitesse à laquelle ça ira dépend beaucoup des résultats des élections fédérales dans les trois prochaines semaines et en 2020 », a-t-il dit plus tôt cette semaine lors d’une rencontre avec le premier ministre de la Colombie-Britannique John Horgan. L’utilisation de cannabis de manière récréative est légale dans son État depuis 2016.

Il rappelle quand même aux consommateurs de marijuana qui traversent la frontière qu’ils ne peuvent pas la franchir en possession du produit. « Nous voulons nous assurer que nos citoyens sont au courant », a-t-il déclaré.

Une situation « étrange »

Le premier ministre de la Colombie-Britannique avoue qu’il s’agit d’une situation qui lui « semble étrange » de même qu’à Jay Inslee, mais ajoute qu’il s’agit d’enjeux fédéraux. Il s’engage à travailler avec le premier ministre du Canada pour régler la question et précise que le gouverneur de l’État de Washington est prêt à l’appuyer pour faire avancer le dossier auprès du gouvernement américain.

Jay Inslee, a voulu aussi voulu rassurer les Canadiens craintifs face aux effets de la légalisation. « Nous n’avons pas eu de crime associé [à la décriminalisation], nous n'avons pas eu d’effet sur la santé et il n’y a pas de preuve d’une augmentation de la consommation chez les jeunes », a-t-il soutenu.