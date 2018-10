Un texte de Didier Pilon

En tant que jeune compagnie, c’est un défi d’avoir accès à de l’équipement coûteux pour tester et valider notre équipement , souligne Andrew Eibl, cofondateur et directeur des opérations de Flosonics, une entreprise dans le domaine de la technologie médicale établie à Sudbury.

Flosonics pourra tester ses produits avec un tout nouveau CompuFlow 1000, un appareil coûtant 30 000 $ qui reproduit le cœur humain et le système vasculaire. Photo : Radio-Canada/Didier Pilon

La clé de ces projets est que plusieurs partis en tirent avantage , affirme M. Eibl. C’est bon pour nous, c’est bon pour le Collège et c’est bon pour les étudiants.

Bill Best, président du Collège Cambrian, affirme que l’intérêt des étudiants est primordial.

Le Collège s’intéresse à la recherche pratique, mais si elle n’implique pas nos étudiants, on ne s’implique pas , déclare-t-il. Notre priorité est d’offrir des occasions d’apprentissage.

Julian Weisner, un étudiant de troisième année en génie chimique, apprécie l’occasion de s’investir en recherche.