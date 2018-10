L'entreprise de Dolbeau-Mistassini sera chargée de refaire l'enveloppe extérieure et l'isolation des édifices. Les fenêtres devront aussi être changées.

Les travaux, qui devraient s'étendre sur trois mois, mobiliseront une quinzaine de travailleurs à partir du mois de décembre.

Unibec a dû obtenir une cote de sécurité industrielle auprès du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes pour effectuer ces travaux.

Le chargé de projet Pierre Thibeault se réjouit de l'obtention de ce contrat, surtout qu’il arrive à une période de l'année où les contrats sont plus rares.